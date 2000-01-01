Керик кандай ан кайда тиршилик етеди мойны кандай туси неге уксайды
Қазақ тiлi
Керик кандай ан кайда тиршилик етеди мойны кандай туси неге уксайды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Керік деген жираф кой
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