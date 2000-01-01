Помогите решить задачу Селезнева по настоятельной просьбе известного филателиста Борисова по назначенной им цене 2000 рублей продала последнему коллекцию марок умершего мужа. Через месяц Селезнева узнала, что действительная ст...

Право

Помогите решить задачу Селезнева по настоятельной просьбе известного филателиста Борисова по назначенной им цене 2000 рублей продала последнему коллекцию марок умершего мужа. Через месяц Селезнева узнала, что действительная стоимость этой коллекции 10 000 рублей. Она потребовала от Борисова доплаты, но он отказался. Селезнева обратилась в суд с просьбой о признании сделки недействительной, поскольку цену на коллекцию марок она не знала и продала их по цене, назначенной Борисовым. Суд признал сделку недействительной и решил применить к этой сделке правило «односторонней реституции»

Автор: Гость