Почему тепло необходио растения? ПЖ, срочно, даю 20 б Экология если можно, краткий ответ
Биология
Почему тепло необходио растения? ПЖ, срочно, даю 20 б Экология если можно, краткий ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тепло им потребуется для того что-бы они не отмёрзли и росли лучше чем лучше свет и тепло тем уютнее и лучше растениям
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