Что будет эсли руку отпустить в житкий азот

Математика
Что будет эсли руку отпустить в житкий азот
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависит от времени, если засунуть и высунуть - ничего. "Жидкий азот нередко демонстрируется в кинофильмах в качестве вещества, способного мгновенно заморозить достаточно крупные объекты. Это широко распространённая ошибка. Даже для замораживания цветка необходимо достаточно продолжительное время [2]. Это связано отчасти с весьма низкой теплоёмкостью азота. По этой же причине весьма затруднительно охлаждать, скажем, замки до −196 °C и раскалывать их одним ударом. "
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