Цитаты Чацкого и Молчалина из "Горе от ума" про тоношение к службе
Литература
Цитаты Чацкого и Молчалина из "Горе от ума" про тоношение к службе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чацкий: "Кто служит делу, а не лицам" "Служить бы рад, прислуживаться тошно" "Чины людьми даются, а люди могут обмануться" Молчалин: "И награжденья брать, и весело пожить" "Так: частенько там мы покровительство находим, где не метим"
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