Как ты понимаешь, что такое "натуральное хозяйство"
История
Как ты понимаешь, что такое "натуральное хозяйство"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Натуральное хозяйство, это своё хозяйство, которое ты вырастил сам, в нём нет ни какой химии , оно более полезное , чем покупное
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