Начертите угол ABC, равный 115 градусов. Через его вершину-точку B - проведите 4 луча, к??торые делят этот угол на равные между собой углы

Математика

Начертите угол ABC, равный 115 градусов. Через его вершину-точку B - проведите 4 луча, к??торые делят этот угол на равные между собой углы

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