Доклад о любимом растении з класс

Гость: Гость:

Кувши́нка (лат. Nymphaéa) — родводных растений семейство кувшинок (Nymphaeaceae), включающий в себя около 50видов. Хорошо известное растение с крупными плавающими на воде сердцевидно-овальными или сердцевидно-округлыми листьями и крупными, как бы плавающими на воде цветками.