Доклад о любимом растении з класс
Окружающий мир
Доклад о любимом растении з класс
Ответ(ы) на вопрос:
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Кувши́нка (лат. Nymphaéa) — родводных растений семейство кувшинок (Nymphaeaceae), включающий в себя около 50видов. Хорошо известное растение с крупными плавающими на воде сердцевидно-овальными или сердцевидно-округлыми листьями и крупными, как бы плавающими на воде цветками.
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