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30-13=17 перевести этот пример на английский
Английский язык
30-13=17 перевести этот пример на английский
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Гость:
Thirty minus thirteen equals seventeen
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