Какую тереторию занимала империя карла великогоlt;br /gt;lt;br /gt;
История
Какую тереторию занимала империя карла великогоlt;br /gt;lt;br /gt;
Ответ(ы) на вопрос:
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Франкская империя Карла Великого занимала территорию современных: Франции, Голландии, большая часть Германии, северную Италию, Бельгию, Швейцарию, Часть Испании, часть Австрии, Чехии.
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