№247 помогите пожалуйста!!! Срочно надо! Помогите

Математика
№247 помогите пожалуйста!!! Срочно надо! Помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13×13=169 2)6×6=36 3)16×16=96 4)11×11=121
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