Помогите решить задачу повышеной сложности.4 девочки поют песниаккомпонируют друг друга каждый раз одна из них играет на фортепиане а остальные поют вечером они посчитали что Аня спела 8 песен Таня 6 песен Оля 3 песня катя 7 пе...

Математика
Помогите решить задачу повышеной сложности.4 девочки поют песниаккомпонируют друг друга каждый раз одна из них играет на фортепиане а остальные поют вечером они посчитали что Аня спела 8 песен Таня 6 песен Оля 3 песня катя 7 песен сколько раз аккомпанировала Таня. Обоснуй свой ответ. помогите очень срочно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 раз потому что в тот момент когда она аккомпанировала она не могла петь
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