Помогите решить задачу повышеной сложности.4 девочки поют песниаккомпонируют друг друга каждый раз одна из них играет на фортепиане а остальные поют вечером они посчитали что Аня спела 8 песен Таня 6 песен Оля 3 песня катя 7 пе...

Математика

Помогите решить задачу повышеной сложности.4 девочки поют песниаккомпонируют друг друга каждый раз одна из них играет на фортепиане а остальные поют вечером они посчитали что Аня спела 8 песен Таня 6 песен Оля 3 песня катя 7 песен сколько раз аккомпанировала Таня. Обоснуй свой ответ. помогите очень срочно.

Автор: Гость