Прочитай. Вставляя пропущенные границы предложений. Спиши текст. Определи род и п??деж имен существительных. Выделенные слова разбери по составу.

Гость: Гость:

Через всю поляну(ж.р.,В.п.) вьется лесная тропинка(ж.р.,И.п.).Мы любим гулять по этой тропинке( ж.р.,Д.п.).Ранней весной(ж.р.,Т.п.) мы здесь наблюдаем за полётом(м.р.,Т.п.) птиц(мн.ч.,ж.р.,Р.п.).Они возвращаются на родину(ж.р.,В.п.) из тёплых стран(мн.ч.,ж.р.,Р.п.).Много у птиц(мн.ч.,ж.р.,Р.п.) весной(ж.р.,Т.п.) работы(ж.р.,Р.п.). Тропинка : троп-корень,инк-суффикс,а-окончание. Полётом : по-приставка,лёт-корень,ом-окончание.