Этот юноша воспитывал и заботился о двух маленьких сестрёнках. Придумайте ещё 4 предложения, пожалуйста!! Срочно

Русский язык
Этот юноша воспитывал и заботился о двух маленьких сестрёнках. Придумайте ещё 4 предложения, пожалуйста!! Срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был очень добр душой. Только по-настоящему искренний человек способен помогать сестренкам. Он воспитывал их как нельзя лучше. Он был лучшим братом на свете
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