"хоч і тои дороги, але шлях один" помогите найти антонимы и синонимы к этому фразео??огизму
Українська література
"хоч і тои дороги, але шлях один" помогите найти антонимы и синонимы к этому фразео??огизму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простите,нашла только синонимы-дороги,шлях.
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