Что нарисовать на тему город будующего?
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Что нарисовать на тему город будующего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НУ НАРИСУЙ ВЫСОКИЕ СТЕКЛЯННЫЕ ДОМА КАК В АМЕРИКЕ можно еще нарисовать,летающие машины,люди которые летают на обуви,и многое другое)0))
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