Почему Леграну удалось найти клад?
Литература
Почему Леграну удалось найти клад?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что, людям с хорошим сердцом всегда везёт, а с злым сердцем никогда невизёт.
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