Машина за 9 секунд увеличила скорость с v0=7м/с до v=21м/с. Найти её ускорение и пройденый за это время путь.

Физика

Машина за 9 секунд увеличила скорость с v0=7м/с до v=21м/с. Найти её ускорение и пройденый за это время путь.

Автор: Гость