Машина за 9 секунд увеличила скорость с v0=7м/с до v=21м/с. Найти её ускорение и пройденый за это время путь.

Физика
Машина за 9 секунд увеличила скорость с v0=7м/с до v=21м/с. Найти её ускорение и пройденый за это время путь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=(21-7)/9=14/9м/с2 S=7м/с*9с + 14/9*(9с в квадрате) /2=63м + 126/2м= 126м / - знак дроби м/с2- метров в секунду в квадрате * - знак умножения
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