Дыбыстық талдау бұзау

Қазақ тiлi
Дыбыстық талдау бұзау
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б-дауыссыз,Ұяң Ұ-дауысты,жуан З-даыуссыз,Ұяң А-дауысты,жуан У-дауыссыз,үнді
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