Река в Святой земл река в святой земле знаменитая многими событиями священной истории как ветхого так и нового Завета 6 букв

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Река в Святой земл река в святой земле знаменитая многими событиями священной истории как ветхого так и нового Завета 6 букв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это река Енисей она знаменита многими событиями
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