Когда впервые появилась цивилизация: 1) 5 тысяч лет назад 2) 10 тысяч лет назад 3) 15 тысяч лет назад

История

Когда впервые появилась цивилизация: 1) 5 тысяч лет назад 2) 10 тысяч лет назад 3) 15 тысяч лет назад

Автор: Гость