Когда впервые появилась цивилизация: 1) 5 тысяч лет назад 2) 10 тысяч лет назад 3) 15 тысяч лет назад
История
Когда впервые появилась цивилизация: 1) 5 тысяч лет назад 2) 10 тысяч лет назад 3) 15 тысяч лет назад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 тысяч лет назад ответ 2
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