Английский язык

Вставьте нужную форму глаголов to be или to have (got) : 1. I … on watch today. 2. Where … he? 3. We … much free time. 4. The captain … in his cabin 5 minutes ago. 5. Nick … breakfast at 8. 6. The cadets … on deck now. 7. They … no fish on board. 8. … you … any questions? 9. There … many ships in the dock. 10. Yesterday we … 6 lessons.

