Что больше или меньше 54 мм или 6 см

Математика
Что больше или меньше 54 мм или 6 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 см больше, чем 54 мм
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