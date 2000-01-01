Помогите составить кроссворд (вопрос-ответ) к произведению Грибоедова "Горе от ум??" Даю 30 баллов

Литература
Помогите составить кроссворд (вопрос-ответ) к произведению Грибоедова "Горе от ум??" Даю 30 баллов
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