Вычеслите удобным способом б) 2146-(1146+763) В) (1357+749)-257

Математика
Вычеслите удобным способом б) 2146-(1146+763) В) (1357+749)-257
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 2146-(1146+763)=2146-1146=1000+763=1763 в) (1357+749)-257=1357+749=2106-257=1849
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1. На прямой отмечены точки E, F, G и H. Какие точки принадлежат отрезку FH? Отметьте на отрезке EG такую точку, которая не принадлежит FG. Н...
Ответить
Русский язык
Распространите предложения дополнениями. Подчеркните подлежащие, сказуемые и до??олнения. Укажите падеж имён существительных. 1. Свежий ветерок и...
Ответить
Английский язык
Test. Variant 2. 2. Complete the following scentences with a/an, the or no article. 1).Tom is .... little boy. 2).He is in .... fifth form, i...
Ответить
Қазақ тiлi
Керик кандай ан кайда тиршилик етеди мойны кандай туси неге уксайды
Ответить
Литература
Помогите составить кроссворд (вопрос-ответ) к произведению Грибоедова "Горе от ум??" Даю 30 баллов
Ответить