Вычеслите удобным способом б) 2146-(1146+763) В) (1357+749)-257
Математика
Вычеслите удобным способом б) 2146-(1146+763) В) (1357+749)-257
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 2146-(1146+763)=2146-1146=1000+763=1763 в) (1357+749)-257=1357+749=2106-257=1849
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