Из какой сказки фраза : ,, Поле большое , зеленый листок ,, ?
Литература
Из какой сказки фраза : ,, Поле большое , зеленый листок ,, ?
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Гость:
Паравозик из ромашково
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