Из какой сказки фраза : ,, Поле большое , зеленый листок ,, ?

Литература
Из какой сказки фраза : ,, Поле большое , зеленый листок ,, ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паравозик из ромашково
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