Что заставило владимира дубровского стать предводителем крестьян.Срочно надо!!!

Гость: Гость:

Дворовые люди господ Дубровских возмущены несправедливым приговором суда. Они бунтуют и отказываются переходить под власть нового деспотичного барина. Таким образом, обстоятельства жизни, несчастья, случившиеся с семьей Дубровского, а также протест и гнев крепостных крестьян заставили Владимира стать разбойником. Причиной всех бед он считает помещика Троекурова. Вот что он говорит Марии Кирилловне: „.. я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах» . Молодой Дубровский уходит в лес и становится предводителем крестьян-разбойников.