Что заставило владимира дубровского стать предводителем крестьян.Срочно надо!!!
Литература
Что заставило владимира дубровского стать предводителем крестьян.Срочно надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дворовые люди господ Дубровских возмущены несправедливым приговором суда. Они бунтуют и отказываются переходить под власть нового деспотичного барина. Таким образом, обстоятельства жизни, несчастья, случившиеся с семьей Дубровского, а также протест и гнев крепостных крестьян заставили Владимира стать разбойником. Причиной всех бед он считает помещика Троекурова. Вот что он говорит Марии Кирилловне: „.. я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах» . Молодой Дубровский уходит в лес и становится предводителем крестьян-разбойников.
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