Проверочное слово к слову *резвились*
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Проверочное слово к слову *резвились*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово будет - рЕзвый.
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