Нужно -какая часть речи? какой корень? о- окончание или суффикс?
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Нужно -какая часть речи? какой корень? о- окончание или суффикс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно - Предикатив. Корень - Нужн. О - окончание
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