1природа помогает человеку(рождество, оленьи рога) 2может ли человек жить с приро??ой в гармонии?(робинзон крузо) 3человек губит природу(белый пароход) 4 заключение Пожалуйста, помогите

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С давних времен человек и природа тесно взаимосвязаны. В древности первобытные люди полностью зависели от окружающей среды. Не понимая сути происходящих природных явлений, люди возводили их в ранг богов. Так, и огонь, и вода, и земля, и деревья, и воздух, и гром с молнией считались божествами. Чтобы умилостивить их, люди совершали ритуальные жертвоприношения.Но шло время, человек эволюционировал, совершенствовался его мозг. Люди научились добывать огонь, строить жилища, создавать орудия труда. Человек не только завоевывал свое место среди других племен, но и вознамерился подчинить саму природу.Вопрос взаимодействия с окружающей средой актуален и сегодня. Провозгласив себя царем среди всех живых существ, человек забыл, что сам является частью природы, венцом ее творения. И вместо благодарности продолжает вести себя очень агрессивно. Ни для кого не секрет, сколь пагубно сегодня сказывается на окружающем мире деятельность человека.Кощунственное, потребительское отношение к сокровищам планеты может иметь действительно катастрофические последствия. Ежегодно вырубаются огромные площади лесов, а ведь леса — это легкие планеты, к тому же их уничтожение ведет к Уменьшению, а иногда и к исчезновению различных видов животных и растений. Куда подевались чистые источники? В воду сбрасываются тонны отходов, и ее опасно не только пить, но даже просто купаться в ней.Воздух отравляют выхлопы миллионов автомобилей, ядовитые выбросы заводов. Над городами стоит такой смог, что по ночам иногда трудно различить на небе звезды. Утешает, что еще остаются экологически чистые районы, не тронутые «цивилизацией». Например, приезжая в заповедник Аскания-Нова, мы наслаждаемся чистым воздухом, пронизанным пьянящим запахом степных трав.Человек забывает, что запасы в недрах планеты когда-нибудь иссякнут, и продолжает хищнически добывать полезные ископаемые. И это при том, что ученые уже давно говорят о возможности использования энергии солнца, ветра, приливов и отливов.Создается впечатление, что все забыли о том, что человек не может существовать вне природы. Ведь он живет на земле, ест ее плоды, дышит воздухом, пьет воду. И при этом так мало заботится о сохранении среды своего обитания!Хочется вспомнить о том, что в древности люди очень бережно относились к природе. Мы можем судить об этом по дошедшим до нас сказкам, мифам, преданиям, песням, пословицам и поговоркам. Очень важно, чтобы современные дети имели возможность приобщиться к этой сокровищнице. И я считаю, что ведущую роль в этом играет семья и школа. В детстве родители знакомят ребенка с окружающей средой, приучают бережно относиться к ней, заботиться о животных и растениях. В школе любить и уважать природу дети учатся на уроках природоведения и валеологии.Нужно помнить о том, сколько радости дарит нам окружающий мир: распускающийся бутон, шелест дождя, сияние солнца, зелень листвы — как это можно не любить? Мы и природа — одна большая семья и должны жить дружно.