Придумайте и запишите предложения, в которых одно и тоже местоимение было бы то вопросительным, то относительным. Помогите пожалуйста!

Русский язык
Придумайте и запишите предложения, в которых одно и тоже местоимение было бы то вопросительным, то относительным. Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Группу вопросительных местоимений составляют слова: кто, что, какой, каков, который, чей, сколько. кто придумал этот глупый рисунок ?
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