Придумайте и запишите предложения, в которых одно и тоже местоимение было бы то вопросительным, то относительным. Помогите пожалуйста!

Русский язык

Придумайте и запишите предложения, в которых одно и тоже местоимение было бы то вопросительным, то относительным. Помогите пожалуйста!

Автор: Гость