Запишите в виде десятичной дроби частные:631:10 000;74:1 000;849:1 000;3:100 000
Математика
Запишите в виде десятичной дроби частные:631:10 000;74:1 000;849:1 000;3:100 000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
631/10000; 74/1000; 849/1000; 3/1000000
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