Где здесь глаголы:бежать грусть плыть шить мечтать ночь обжечь ходить развести беречь испечь нести стеречь помочь глушить кричать

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Где здесь глаголы:бежать грусть плыть шить мечтать ночь обжечь ходить развести беречь испечь нести стеречь помочь глушить кричать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бежать  плыть шить мечтать обжечь ходить развести беречь испечь нести стеречь помочь глушить кричать
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