Рассказ по картинкам "Как я однажды помог маме" Русский язык 6 класс

Гость: Гость:

Однажды лето я гулял с друзьями и стало очень жарко на улице, что мы пошли все по домам. Мама дома трудилась и когда я увидел ее усталую, обессиленную то решил ей помочь. когда она ушла в магазин, я начал уборку на кухне, затем перешел в другие комнаты. когда мама вернулась и увидела всю чистоту, то ей стало на душе тепло и легко,как и мне. вот так я помогал маме пока ее не было.