Рассказ по картинкам "Как я однажды помог маме" Русский язык 6 класс
Русский язык
Рассказ по картинкам "Как я однажды помог маме" Русский язык 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды лето я гулял с друзьями и стало очень жарко на улице, что мы пошли все по домам. Мама дома трудилась и когда я увидел ее усталую, обессиленную то решил ей помочь. когда она ушла в магазин, я начал уборку на кухне, затем перешел в другие комнаты. когда мама вернулась и увидела всю чистоту, то ей стало на душе тепло и легко,как и мне. вот так я помогал маме пока ее не было.
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