Для подарочных наборов взяли 60 бисквитных пирожных и 40 песочных.Из них составили 5 одинаковых наборов.Сколько пирожных было в каждом наборе?

Математика

Для подарочных наборов взяли 60 бисквитных пирожных и 40 песочных.Из них составили 5 одинаковых наборов.Сколько пирожных было в каждом наборе?

Автор: Гость