Для подарочных наборов взяли 60 бисквитных пирожных и 40 песочных.Из них составили 5 одинаковых наборов.Сколько пирожных было в каждом наборе?

Математика
Для подарочных наборов взяли 60 бисквитных пирожных и 40 песочных.Из них составили 5 одинаковых наборов.Сколько пирожных было в каждом наборе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биск. пир. - 60 шт. Песоч. пир. - 40 шт. 60:5=12 шт. - в каждом наборе. 40:5=8 шт. - в каждом наборе. Ответ: 8; 12.
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