За неделю в магазине было продано 420 кг капусты.В первый день было продано 70 кг.Как??я часть капусты была продана в первый день?

Математика

За неделю в магазине было продано 420 кг капусты.В первый день было продано 70 кг.Как??я часть капусты была продана в первый день?

Автор: Гость