За неделю в магазине было продано 420 кг капусты.В первый день было продано 70 кг.Как??я часть капусты была продана в первый день?

Математика
За неделю в магазине было продано 420 кг капусты.В первый день было продано 70 кг.Как??я часть капусты была продана в первый день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делим часть, проданную в первый день на общее кол-во капусты, проданной за неделю 70/420=1/6
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