Найти корень уравнения -3x(x+5)=0

Алгебра
Найти корень уравнения -3x(x+5)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3х=0   или   х+5=0   х=0              х=-5 Ответ: х=0,х=-5 кажется так
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