Переведите на қазақ тілі пожалуйста прошу срочно мой любимый вид спорта — это волейбол. Мы часто играем в него на уроках физкультуры в школе. Еще мы с друзьями натягиваем сетку во дворе, собираем две команды и бросаем мячик. Э...
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Переведите на қазақ тілі пожалуйста прошу срочно мой любимый вид спорта — это волейбол. Мы часто играем в него на уроках физкультуры в школе. Еще мы с друзьями натягиваем сетку во дворе, собираем две команды и бросаем мячик. Это занятие мне нравится намного больше, чем сидеть на лавочке и болтать ногами со скуки. На природе мы тоже любим поиграть в волейбол. Правда, без сетки это не так удобно. Мне нравится эта игра, потому что у нее простые правила. Надо приземлить мяч на половине команды-соперника. При этом нельзя пинать мяч ногой, можно только отбивать его руками. Слово «волейбол» означает «летающий мяч».
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спорттың менің сүйікті көрінісім - сол волейбол. Біз жиі дене шынықтырудың сабақтарында мектепте оған деген ойнаймыз. Тағы біз достармен торды аулада кереміз, екі команданы жиямыз және допты тастаймыз. Сол кәсіп маған едәуір үлкен, дүкенде отыру еш және мылжыңда- аяқтармен қапырықтан ұнайды. Табиғатта біз де волейбол деген поиграть сүйеміз. Ақиқат, тормен сол емес олай ыңғайлы. Маған сол ойын ұнайды, себебі бас оның жай жөн-жосықтар. Приземлить қажетке доп баста жарты команданың-қарсылас. Бұл ретте тебу болмайды доп аяқпен, болады ғана отбивать ол қолдармен. "Волейбол" деген сөз "ұш- означает.
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