Переведите на қазақ тілі пожалуйста прошу срочно мой любимый вид спорта — это волейбол. Мы часто играем в него на уроках физкультуры в школе. Еще мы с друзьями натягиваем сетку во дворе, собираем две команды и бросаем мячик. Э...

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Переведите на қазақ тілі пожалуйста прошу срочно мой любимый вид спорта — это волейбол. Мы часто играем в него на уроках физкультуры в школе. Еще мы с друзьями натягиваем сетку во дворе, собираем две команды и бросаем мячик. Это занятие мне нравится намного больше, чем сидеть на лавочке и болтать ногами со скуки. На природе мы тоже любим поиграть в волейбол. Правда, без сетки это не так удобно. Мне нравится эта игра, потому что у нее простые правила. Надо приземлить мяч на половине команды-соперника. При этом нельзя пинать мяч ногой, можно только отбивать его руками. Слово «волейбол» означает «летающий мяч».

Автор: Гость