1)определите свои соц.статусы.назовите наиболее значительные изменения своих ста??усов за последние несколько лет. 2)охарактеризуйте влияние роителей на формирование вашей личности 3)опишите круг вашего общения ПОМОГИТЕ ПРИМ...

Обществознание

1)определите свои соц.статусы.назовите наиболее значительные изменения своих ста??усов за последние несколько лет. 2)охарактеризуйте влияние роителей на формирование вашей личности 3)опишите круг вашего общения ПОМОГИТЕ ПРИМЕРНО НАПИСАТЬ.СПАСИБО)

Автор: Гость