1)определите свои соц.статусы.назовите наиболее значительные изменения своих ста??усов за последние несколько лет. 2)охарактеризуйте влияние роителей на формирование вашей личности 3)опишите круг вашего общения ПОМОГИТЕ ПРИМ...
Обществознание
1)определите свои соц.статусы.назовите наиболее значительные изменения своих ста??усов за последние несколько лет. 2)охарактеризуйте влияние роителей на формирование вашей личности 3)опишите круг вашего общения ПОМОГИТЕ ПРИМЕРНО НАПИСАТЬ.СПАСИБО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Мои социальные статусы:сестра,соседка,пациентка,школьница,внучка,племянница,тётя. 2)За последние несколько лет:студентка,мама,бабушка,работающий человек 3)Они учат меня доброте,ласке,честности,понимании,и осознованию своих поступков,быть серьезным и честным. 4)Круг моего общения очень прост,это мои друзья,родные.
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