В зоопарк привезли 46голубых и 34 зеленых попугайчика. Их разместили в11 клеток поро??ну. Сколько попугайчиков осталось?

Математика

В зоопарк привезли 46голубых и 34 зеленых попугайчика. Их разместили в11 клеток поро??ну. Сколько попугайчиков осталось?

Автор: Гость