В зоопарк привезли 46голубых и 34 зеленых попугайчика. Их разместили в11 клеток поро??ну. Сколько попугайчиков осталось?
Математика
В зоопарк привезли 46голубых и 34 зеленых попугайчика. Их разместили в11 клеток поро??ну. Сколько попугайчиков осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46+34=80 80/11=7.3 ответ. в 11клеток разместили по 7 попугайчиков и 3 осталось
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