Что такое составная задача?

Математика
Что такое составная задача?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Со­став­ные за­да­чи – это за­да­чи, ко­то­рые ре­ша­ют­ся двумя или более дей­стви­я­ми. 
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