Что такое составная задача?
Математика
Что такое составная задача?
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Составные задачи – это задачи, которые решаются двумя или более действиями.
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