Звук в морской воде распространяется в 5 раз быстрее, чем в воздухе.За какое время ??ум от всплеска брошенной в море сети достигает рыбы,находящейся на расстоянии 6 км 600 м от корабля?

Математика
Звук в морской воде распространяется в 5 раз быстрее, чем в воздухе.За какое время ??ум от всплеска брошенной в море сети достигает рыбы,находящейся на расстоянии 6 км 600 м от корабля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)330*5=1650(м/с)-скорость с какой распростроняется звук в морской воде. 6км 600м=6600м 2)6600:1650=4(с) Ответ: через 4 секунды звук от всплеска достигнет рыбы

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