Звук в морской воде распространяется в 5 раз быстрее, чем в воздухе.За какое время ??ум от всплеска брошенной в море сети достигает рыбы,находящейся на расстоянии 6 км 600 м от корабля?

Математика

Звук в морской воде распространяется в 5 раз быстрее, чем в воздухе.За какое время ??ум от всплеска брошенной в море сети достигает рыбы,находящейся на расстоянии 6 км 600 м от корабля?

Автор: Гость