Звук в морской воде распространяется в 5 раз быстрее, чем в воздухе.За какое время ??ум от всплеска брошенной в море сети достигает рыбы,находящейся на расстоянии 6 км 600 м от корабля?
Математика
Звук в морской воде распространяется в 5 раз быстрее, чем в воздухе.За какое время ??ум от всплеска брошенной в море сети достигает рыбы,находящейся на расстоянии 6 км 600 м от корабля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)330*5=1650(м/с)-скорость с какой распростроняется звук в морской воде. 6км 600м=6600м 2)6600:1650=4(с) Ответ: через 4 секунды звук от всплеска достигнет рыбы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
В зоопарк привезли 46голубых и 34 зеленых попугайчика. Их разместили в11 клеток поро??ну. Сколько попугайчиков осталось?
Математика