В первый день морская змея проплыла 680 км, а во второй день 360 км, двигаясь с одинаковой скоростью. В первый день змея проплыла на 8 минут больше, чем во второй. Сколько километров проплывала морская змея каждый день?

Математика

В первый день морская змея проплыла 680 км, а во второй день 360 км, двигаясь с одинаковой скоростью. В первый день змея проплыла на 8 минут больше, чем во второй. Сколько километров проплывала морская змея каждый день?

Автор: Гость