В первый день морская змея проплыла 680 км, а во второй день 360 км, двигаясь с одинаковой скоростью. В первый день змея проплыла на 8 минут больше, чем во второй. Сколько километров проплывала морская змея каждый день?
Математика
В первый день морская змея проплыла 680 км, а во второй день 360 км, двигаясь с одинаковой скоростью. В первый день змея проплыла на 8 минут больше, чем во второй. Сколько километров проплывала морская змея каждый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)680-360=320км-разница. 2)320:8=40км/мин-скорость. 3)680:40=17мин-первый день. 4)360:40=9мин-второй день.
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