Очень очень срочно!! про маршрут умоляю!!

География
Очень очень срочно!! про маршрут умоляю!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маршрут путешествия из Индийского океана в Антлантичнский. В Атлантику можно попасть обогнув мыс Доброй надежды. В этом случае самыми интересными будут Маврикий и ЮАР. Также в Атлантику попадешь пройдя Красное море, Суэцкий канал, Гибралтар. Ну а здесь интересных мест более чем достаточна. В этих местах зарождалась цивилизации и расцвет науки и искусства.
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