Очень очень срочно!! про маршрут умоляю!!

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Маршрут путешествия из Индийского океана в Антлантичнский. В Атлантику можно попасть обогнув мыс Доброй надежды. В этом случае самыми интересными будут Маврикий и ЮАР. Также в Атлантику попадешь пройдя Красное море, Суэцкий канал, Гибралтар. Ну а здесь интересных мест более чем достаточна. В этих местах зарождалась цивилизации и расцвет науки и искусства.