В больших городах днём на улице все куда то спешат и стараются быстрее пройти или ??роехать. Что может произойти если изменить скорость людей и машин: 1. скорость стала очень маленькой? 2. Скорость стала ещё больше? Помогите ...
Обществознание
В больших городах днём на улице все куда то спешат и стараются быстрее пройти или ??роехать. Что может произойти если изменить скорость людей и машин: 1. скорость стала очень маленькой? 2. Скорость стала ещё больше? Помогите ответить на этот вопрос для 1 класса!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость стала очень маленькой
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