В больших городах днём на улице все куда то спешат и стараются быстрее пройти или ??роехать. Что может произойти если изменить скорость людей и машин: 1. скорость стала очень маленькой? 2. Скорость стала ещё больше? Помогите ...

Обществознание

В больших городах днём на улице все куда то спешат и стараются быстрее пройти или ??роехать. Что может произойти если изменить скорость людей и машин: 1. скорость стала очень маленькой? 2. Скорость стала ещё больше? Помогите ответить на этот вопрос для 1 класса!

Автор: Гость