Выполни деление 54060:102 160561:307 250488:497 159120:765 92568:203 94710:231 Ребят пожалуйста сама бы решила но надо в музыкалку
Математика
Выполни деление 54060:102 160561:307 250488:497 159120:765 92568:203 94710:231 Ребят пожалуйста сама бы решила но надо в музыкалку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54060:102=530 160561:307=523 250488:497=504 159120:765 =208 92568:203=456 94710:231=410
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