Проверочное снеподкупная у неподкупная чтобы слышать д
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Проверочное снеподкупная у неподкупная чтобы слышать д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д с приставки Под, проверочного слова нет.
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