Проверочные слова к слову связать
Русский язык
Проверочные слова к слову связать
Ответ(ы):
Гость:
Проверочное слово: вязаный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На территории лесопарка высадили 2568 саженцев ели,что в 12 раз больше,чем саженцев лиственницы.Сколько всего саженцев этих деревьев высадили в лес...
Математика
_ первый отрезок на 8 см длиннее второго а , третий на 4 см короче второго на сколько темнеет первый отрезок длиннее третьего? 3 класс.
Математика
Алгебра
Одно число на 5 больше другого. найдите эти числа если их произведение равно 36.помогите решить радачу