Проверьте, что верно равенство (с решением) : a) 0,444...=4/9; b) 0,3(5)=16/45
Математика
Проверьте, что верно равенство (с решением) : a) 0,444...=4/9; b) 0,3(5)=16/45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,444... = 4/9 4 I 9 0 0,444(4) -- 40 36 --- 40 36 ---- 40 36 ----- 40 36 ------ (4) 0,3(5) = 16/45 16 I 45 0 0,3555 (5) --- 160 135 ----- 250 225 ----- 250 225 ------ 250 225 -------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезд проехал 272 км со скоростью 68км/ч.Сколько времени ехал бы поезд если бы его ск??рость была в 2 раза меньше?
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Мышке до норки 20 шагов. Кошке до мышки 5 прыжков. За 1 прыжок кошки мышка делает 3 шага. 1 прыжок кошки равен...
Алгебра
Русский язык