Проверьте, что верно равенство (с решением) : a) 0,444...=4/9; b) 0,3(5)=16/45

Математика
Проверьте, что верно равенство (с решением) : a) 0,444...=4/9; b) 0,3(5)=16/45
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,444... = 4/9 4  I  9 0    0,444(4) -- 40 36 ---  40  36  ----    40    36   -----      40      36    ------        (4) 0,3(5) = 16/45 16  I  45   0    0,3555 (5) --- 160 135 -----   250   225   -----     250     225    ------      250      225   -------
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