Помогите пожалуйста решить задачу. Мышке до норки 20 шагов. Кошке до мышки 5 прыжков. За 1 прыжок кошки мышка делает 3 шага. 1 прыжок кошки равен 10 шагам мышки. Догонит ли кошка мышку?

Гость: Гость:

За 5 прыжков кошки мышь сделает 15 шагов. Кошка очутится в исходной точке мыши. Кошке до норки - 2 прыжка, а мышке 20 - 15 = 5 шагов. Мышка за время 2-х прыжков кошки сделает 6 шагов и будет в норке. Ответ - не догонит.