Помогите пожалуйста решить задачу. Мышке до норки 20 шагов. Кошке до мышки 5 прыжков. За 1 прыжок кошки мышка делает 3 шага. 1 прыжок кошки равен 10 шагам мышки. Догонит ли кошка мышку?

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Мышке до норки 20 шагов. Кошке до мышки 5 прыжков. За 1 прыжок кошки мышка делает 3 шага. 1 прыжок кошки равен 10 шагам мышки. Догонит ли кошка мышку?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 5 прыжков кошки мышь сделает 15 шагов. Кошка очутится в исходной точке мыши. Кошке до норки  - 2 прыжка, а мышке 20 - 15 = 5 шагов. Мышка за время 2-х прыжков кошки сделает 6 шагов и будет в норке. Ответ - не догонит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение 6x-1=0
Ответить
Русский язык
Почему пишется кожаНом а не две н
Ответить
Биология
Как называется совокупность всех генов ,полученных организмом от родителей
Ответить
Алгебра
Разложите на множители 3a^3-75ab^2 x-y-x^2+2xy -y^2 (2-x)*(2+x)-a*(a-2x) Помогите пожалуйста
Ответить
Обществознание
Какое значение для государства имеют его государственные символы
Ответить